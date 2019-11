Lia Olguta Vasilescu face un pas in spate in scandalul momentului: 'Daca cineva a inteles alt lucru, imi cer scuze public'

Lia Olguţa Vasilescu afirmă că nu a dorit să lezeze sentimentele comunităţii evreieşti prin afirmaţiile referitoare la Iohannis şi lagărele de concentrare. Fostul ministru îşi cere scuze public.

"Prin afirmatia facuta duminica seara: "Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja sef de lagar de concentrare si reeduca acolo PSD-istii", nu am vrut, sub nicio forma, sa lezez sentimentele comunitatii evreiesti, care a fost cea mai afectata de crimele si ororile perioadei naziste. Daca cineva a inteles alt lucru, imi cer scuze public! Am vrut doar sa apar sentimentele a peste doua milioane de membri si simpatizanti PSD care nu trebuie sa fie considerati vinovati ca voteaza cu un partid democratic! Dezbaterile electorale trebuie sa aiba limite si eu sunt prima care imi cer scuze daca se considera ca s-a ajuns prea departe!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Prim vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a anunțat că o să depună o plângere penală împotriva Liei Olguța Vasilescu în urma unei afirmații despre Klaus Iohannis. „Domnul Klaus cred deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare”, a declarat Olguţa Vasilescu, solicitată să comenteze afirmaţiile făcute de Klaus Iohannis la o întâlnire electorală la Bistriţa. „El tot ceea ce a făcut bun în cinci ani de zile a fost să dea jos de la guvernare PSD”, a mai adăugat ea. Klaus Iohannis spunea în discursul său că se află în „război” cu PSD.

Organizația ActiveWatch a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în legătură cu declarațiile Liei Olguța Vasilescu care a spus că președintele Klaus Iohannis deja se vede „șef de lagăr de concentrare".