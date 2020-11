Lia Olguta Vasilescu ii da peste nas lui Klaus Iohannis: Pe 28 noiembrie se deschide oficial Targul de Craciun din Craiova. Și la Viena se face targ de Craciun

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), trece peste recomandarea președintelui Klaus Iohannis de a nu fi organizate târguri de Crăciun pentru a reduce riscul infectării cu noul coronavirus.

„Și la Viena se face târg de Crăciun. Cu aceleași restricții precum cele impuse și de noi la Craiova, cu diferența ca nu vom avea mese. Anul acesta nu vom avea, din păcate, caruselul, patinoarul sau orășelul copiilor, ci doar căsuțe cu dulciuri, sucuri, vin fiert, globuri, obiecte de artizanat. Nu veți găsi mâncare preparată la fața locului, gen grătar sau mici, pentru ca am dorit să evităm ca oamenii să staționeze prea mult în fața chioșcurilor de Crăciun. De asemenea, căsuțele au fost amplasate în cele două mari piețe ale orașului, Mihai Viteazul și Frații Buzești, tocmai pentru a se evita aglomerația. Rugămintea noastră este să respectați culoarele stabilite pentru plimbare, tocmai pentru a evita să interacționați cu mai multe persoane. Nu uitați că și Parcul Romanescu va fi pregătit de sărbători și merită vizitat! Pe 28 noiembrie se deschide oficial Târgul de Crăciun și dăm drumul la iluminatul de sărbători! Aveți cu toții dreptul să vă bucurați de cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Crăciunul, dar vă rugăm și să respectați restricțiile impuse!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

„Imposibil și aberant”

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie este "imposibilă şi inoportună".

"După părerea mea, organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie, când avem totuşi încă aproape 10.000 de cazuri noi în fiecare zi, mi se pare imposibilă şi inoportună. (...) Da, aceste târguri de Crăciun, în acest an, cu siguranţă nu se pot organiza", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

El a precizat că de sărbători nu vor putea fi organizate petreceri şi, probabil, nici excursii.

"Sărbătorile vor avea loc, aşa cum au loc în fiecare an, fiindcă sunt sărbătorile noastre. Însă, în acest an, vor fi sub semnul pandemiei, asta însemnând că vor trebui respectate toate măsurile care la momentul respectiv sunt în vigoare şi, cu siguranţă, marile petreceri nu vor putea să aibă loc de această dată, cum foarte multe excursii, probabil, nu vor putea fi organizate. Dar Crăciunul vine şi aşa", a adăugat Iohannis.