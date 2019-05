Lia Olguta Vasilescu, ironica la adresa lui Klaus Iohannis: 'Atata cheltuiala si tot sa nu te bage nimeni in seama?'

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguta Vasilescu, l-a ironizat pe presedintele Klaus Iohannis, dupa aparitia unei inregistrari video de la summit-ul UE de la Sibiu. In inregistrare, Iohannis apare incercand sa o abordeze pe Angela Merkel, care insa vorbeste cu o alta persoana si il ignora pe presedintele Romaniei. Klaus Iohannis, ignorat total de liderii europeni la Summitul de la Sibiu Seful statului a fost lasat singur de liderii europeni, in ciuda faptului ca era gazda reuniunii. In momentul in care Klaus Iohnnis incearca sa intre in vorba cu sefii de stat si de guvern, acesta este ignorat. "Asaaaa cevaaaa? Atata cheltuiala si tot sa nu te bage nimeni in seama?", scrie Lia Olguta Vasil ...