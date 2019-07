Lia Olguta Vasilescu: "Punctul de pensie va ajunge la 1.871 de lei"

Lia Olguta Vasilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu a declarat marti, la Antena 3, ca guvernul actual garanteaza ca va aplica noua lege a pensiilor si ca exista banii necesari. Potrivit fostului ministru al Muncii, punctul de pensie va ajunge la 1.871 lei. "Pensiile se dubleaza in interiorul mandatului nostru, nu asa cum se spune ca abia dupa 2021 sunt cresterile. Nu! Noi am pornit de la un punct de pensie de 871 de lei, in ianuarie 2017 am facut o majorare de 5,5%, am ajuns la 917 lei. Vezi si: Lia Olguta Vasilescu, dupa ce Klaus Iohannis a promulgat legea pensiilor: Parlamentul a aprobat-o inca de anul trecut Dupa care, in luna iunie a anului 2017, am devansat cresterea pensiilor care ar fi trebuit sa aiba loc la 1 ...