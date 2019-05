Lia Olguta Vasilescu, reactie DURA dupa ce premierului Olandei a spus ca Romania nu este pregatita sa intre in Schengen

lia olguta vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru al muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut o reactie dura dupa ce premierul Olandei a declarat la Summitul UE de la Sibiu ca Romania nu este pregatita pentru aderarea la Spatiul Schengen. ''Premierul Olandei ne-a transmis azi, de la Sibiu, ca Olanda nu e de acord sa fim primiti in Spatiul Schengen. La ce buna toata desfasurarea de forte de azi? Ca sa vina mai marii europeni sa ne spuna cat de putin contam pentru ei si sa critice Romania? Johannis s-a spalat pe maini. Temele importante pentru stat au fost pasate la guvern. El si PNL sunt in campanie. Ii intereseaza doar sa le apara ranjetul in fotografia de familie... Cu ce se aleg romanii, insa?'', a scris Olguta Vasil ...