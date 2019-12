Lia Olguta Vasilescu, reactie la criticile internationale dupa abrogarea recursului compensatoriu: 'Veniti cu solutii, ca nu mai merge cu lozinci'

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu reacţionează la criticile aduse României în Consiliul Europei din cauza abrogării rapide a recursului compensatoriu, fără adoptarea de măsuri alternative. Fostul ministru al Muncii cere măsuri din partea Guvernului, afirmând că la CEDO "nu mai merge cu lozinci".

"Cand s-a dat acest recurs compensatoriu, scris de Pruna, ministru in guvernul Ciolos, dar pus in aplicare pe vremea PSD, s-au activat toti PNL-istii si USR-istii, care il votasera si ei in Senat, dar la tv nu mai recunosteau... Ca e pentru Dragnea (pe care nu l-a ajutat recursul, ca dovada ca e la inchisoare), ca scapa coruptii etc. De fapt, legea s-a dat ca sa scapam de sanctiunile CEDO. Care vin peste Romania, acum ca s-a abrogat legea! Si vor veni repede... Adresa e deja redactata si sanctiunile nu sunt deloc usoare! Stie si Predoiu care incearca sa dreaga busuiocul acum, stiu si PNL-istii care ne rugau sa nu bagam atat de repede abrogarea recursului compensatoriu pe ordinea de zi a Parlamentului, ca nu au solutii! Pai, cat credeti ca mai decontam noi toate lucrurile facute chiar de voi? Sunteti la guvernare, veniti cu solutii! Ca nu mai merge cu lozinci, la CEDO!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Comitetul Delegaţiilor Miniştrilor în format Drepturile Omului (CM-DH) din cadrul Consiliului Europei, şi-a exprimat, după discuţia cu ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu dedicată supravegherii executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, îngrijorarea cu privire la abrogarea într-un interval scurt de timp a legii recursului compensatoriu şi a salutat angajamentul Guvernului de a pregăti de urgenţă şi de a prezenta Comitetului de Miniştri un nou plan de acţiune în acest sens. Detalii AICI!