Lia Olguta Vasilescu renunta la functia de purtator de cuvant al PSD - UPDATE

UPDATE: „Nu cred ca trebuie sa vorbim despre partid de la aceasta tribuna, dar ca sa evitam orice discutie am fost purtator de cuvant pe o perioada determinata, doar pe aceasta perioada de campanie electorala, care dupa cum stiti s-a terminat.", a spus Vasilescu. Lia Olguta Vasilescu a cerut in sedinta de astazi ca nu mai doreste sa fie purtator de cuvant al Partidului Social Democrat. Se pare ca aceasta si-a asumat aceasta functie doar pe perioada campaniei electorale. Pe cine vrea PSD la sefia Camerei Deputatilor Mai multe voci au precizat ca este necesar in aceasta perioada ca partidul sa aiba un purtator de cuvant care sa transmita cele mai importante decizii pe care l ...