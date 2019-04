Lia Olguta Vasilescu: Toata ziua a circulat acest fake news

Lia Olguta Vasilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu demonteaza un fake news. „Toata ziua a circulat un fake news si anume ca presedintele Ford a declarat ca firma respectiva va pleca din Romania fiindca nu se construieste drumul expres Pitesti-Craiova. Presedintele Ford nu a declarat asa ceva. Dimpotriva! Se investeste mult in aceasta fabrica in continuare si se lucreaza la un nou model pentru anul acesta! Sigur, compania Ford isi doreste drumul expres, la fel cum il dorim toti oltenii. Liviu Dragnea, Claudiu Manda si Olguta Vasilescu, prezenti la mitingul PSD de la Craiova - UPDATE / LIVETEXT / VIDEO Astazi, am avut o intalnire la guvern, condusa de doamna Viorica Dancila, cu ministrul Razvan Cuc si seful CNAIR, Narc ...