Lia Olguta Vasilescu – transformarea uneia dintre cele mai controversate femei-politician de la noi

Lia Olguta Vasilescu este unul dintre cei mai precoce politicieni de la noi. Fost jurnalist, ulterior primar al capitalei Olteniei, Craiova, ea a fost membru de partid inainte de a deveni majora. La 16 ani, in 1991, Lia Olguta Vasilescu se inscria in partidul lui Corneliu Vadim Tudor, Romania Mare, urmand ca, doi ani mai tarziu, sa fie numita deja in pozitia de presedinte al Organizatiei de Tineret Romania Mare, filiala Dolj.

De aici si pana la un loc in Camera Deputatilor nu a mai fost decat un pas. Acum ministru al Muncii numita de PSD, Lia Olguta Vasilescu este exemplul cel mai bun de succes al unei femei intr-o lume despre care se spune ca este destinata cu precadere barbatilor. Poate tocmai de aceea este considerata si una dintre cele mai controversate.

Iar daca vorbim de ascensiune, nu putem sa nu remarcam si evolutia stilistica a politicianului. Imaginile din galeria foto de mai sus sunt elocvente in acest sens.

