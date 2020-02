Liam Gallagher, majordomul „regelui” Eric Cantona in videoclipul piesei „Once” - VIDEO

Muzicianul britanic Liam Gallagher a lansat vineri videoclipul single-ului „Once”, în care interpretează rolul majordomului „regelui” Eric Cantona. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Gallagher este fan al echipei Manchester City, iar Cantona, fost jucător al Manchester United. Lansarea videoclipului coincide cu împlinirea a 25 de ani de când Cantona a lovit cu piciorul un suporter al echipei Crystal Palace. În urma incidentului din 25 ianuarie 1995, el a fost suspendat de Federaţia Engleză timp de 9 luni. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Gallagher, fost solist al grupului Oasis, originar din Manchester, a scris vineri pe Twitter că este că este „absolut încântat” să lucreze cu „ultimul fotbalist rock 'n' roll”. „Cântece ca acesta nu apar foarte des şi nici fotbalişti ca el”, a scris Gallagher. Piesa este inclusă pe al doilea album solo al lui Gallagher, „Why Me? Why Not”. Videoclipul este regizat de Charlie Leightening. Cantona, care a câştigat patru titluri în Premier League cu United, a publicat în urmă cu mai mult de o lună o înregistrare video în care apare fredonând piesa stând pe o canapea. „Când două legende din Manchester se întâlnesc”, a scris francezul, care a mai precizat că „Once” este „cântecul anului” pentru el. După ce s-a retras din fotbal, în 1997, Eric Cantona a ales o carieră artistică - a coprodus şi jucat, între altele, în filmul lui Ken Loach „Looking for Eric”, care a avut premiera la Festivalul de la Cannes din 2009. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un a ...