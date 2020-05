Liam Gallagher va lansa pe 12 iunie albumul "MTV Unplugged", înregistrarea în versiunea acustică a concertului său din 2019, produs de postul de muzică MTV, şi a cărui lansare a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19, relatează marţi EFE, potrivit Agerpres.

Concertul a avut loc vara trecută în emblematica sală City Hall din Hull (Marea Britanie), unde fostul membru al trupei Oasis a interpretat cântecele de pe cele două albumele solo ale sale, "As You Were" (2017) şi "Why Me? Why Not" (2019), alături de alte hituri Oasis precum "Champagne Supernova", cu care a încheiat spectacolul.

Citește și: Revoluție în Poliție! Sistem de recunoaștere facială pentru IGPR! Achiziție de aproape un milion de euro!

Cel mai mic dintre fraţii Gallagher a fost acompaniat de o orchestră de 24 de instrumentişti şi de fostul chitarist al trupei Oasis, Paul Arthurs, alias "Bonehead", alături de care a cântat piesele clasice "Some Might Say", "Stand By Me", "Cast No Shadow" şi "Sad Song".

Albumul, potrivit companiei Warner Music, va fi disponibil în două formate - CD, vinil standard şi color - , precum şi pe platformele digitale.

"MTV Unplugged" a reunit în ultimele decenii concertele live ale unor artişti internaţionali de renume precum Nirvana, Aerosmith, Eric Clapton, Elton John, Mariah Carey.