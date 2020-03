Liam Gallagher va lansa pe 24 aprilie albumul 'MTV Unplugged', inregistrat in urma cu un an

Muzicianul britanic Liam Gallagher a anunţat că va lansa pe 24 aprilie albumul „MTV Unplugged”, înregistrat în urmă cu un an, în Hull, potrivit news.ro.

Concertul de anul trecut a cuprins piese de pe albumul lui solo de debut, „As You Were”, dar şi de pe următorul, „Why Me? Why Not”, precum şi compoziţiile „Some Might Say”, „Stand By Me” şi „Cast No Shadow” ale trupei Oasis.

„Am fost onorat să cânt în legendarul program MTV Unplugged. A fost o experienţă frumoasă, iar oamenii din Hull au sunat fantastic”.

Albumul live „MTV Unplugged”, care cuprinde zece piese, este disponibil pentru precomandă pe site-ul artistului.

Liam Gallagher a devenit cunoscut la nivel internaţional ca solist al trupei Oasis. După destrămarea grupului, în 2009, el a fondat Beady Eye, grup care a fost activ până în 2014. A început apoi cariera solo, susţinând concerte la unele dintre cele mai importante festivaluri din lume, precum Rock am Ring, Pinkpop, EXIT şi Lollapalooza (SUA). Primul său album solo, „As You Were”, lansat în 2017, s-a dovedit un succes, ajungând în primele poziţii ale topului de gen din Marea Britanie. În septembrie 2019, a lansat al doilea material de studio solo, „Why Me? Why Not”.