Liban: Incendiul de joi de la Beirut este posibil sa fi fost provocat de un ''sabotaj'' sau de un accident (presedinte)

Incendiul care s-a declanşat joi în portul Beirut este posibil să fi fost cauzat de un act de "sabotaj", "o eroare tehnică" sau "o neglijenţă", a declarat preşedintele Michel Aoun, adăugând că cei responsabili vor trebui să dea socoteală, relatează AFP. "Incendiul de astăzi ar putea fi un act de sabotaj internaţional, rezultatul unei erori tehnice (...) sau al unei neglijenţe", a declarat preşedintele în deschiderea unei reuniuni a Consiliului superior de apărare. "În oricare dintre aceste cazuri, cauza trebuie cunoscută cât mai rapid posibil şi responsabilii trebuie traşi la răspundere", a spus el, potrivit contului de Twitter al preşedinţiei. Incendiul din portul Beirut, care a afectat un ajutor umanitar vital, a reaprins mânia libanezilor, încă sub şoc după explozia care le-a îndoliat ţara în urmă cu cinci săptămâni. Foto: (c) Mohamed Azakir/REUTERS Incendiul a scăzut în intensitate în cursul serii, dar nu fusese încă stins după mai multe ore de operaţiuni comune ale protecţiei civile şi elicopterelor armatei. Foto: (c) Mohamed Azakir/REUTERS De-a lungul întregii după-amiezi, cerul din Beirut a fost acoperit de un fum negru gros. Foto: (c) WAEL HAMZEH/EPA Incendiul s-a declanşat într-un depozit în care erau stocate bidoane de ulei, a precizat armata. Potrivit "informaţiilor preliminare", se efectuau reparaţii la un fierăstrău electric, iar scânteile care au sărit au dus la declanşarea unui incendiu, a declarat la rândul său ministrul transporturilor şi lucrărilor publice, Michel Najjar. Joi seară, Crucea Roşie internaţională a anunţat că ţinea în acest depozit "mii de colete alimentare şi o jumătate de milion de litri de ulei". "Operaţiunea noastră umanitară riscă să fie serios perturbată", a avertizat pe Twitter directorul regional pentru Orientul Mijlociu, Fabrizio Carboni. Este vorba despre al doilea incendiu în câteva zile în portul Beirut. Miercuri, munţi de deşeuri, lemn şi pneuri au luat foc. Unii deputaţi au denunţat chiar o tentativă a autorităţilor de a îngropa eventuale probe legate de drama de pe 4 august. "Dacă incendiul de astăzi a fost provocat, este în mod sigur pentru a ascunde ceva (...), a-i împiedica pe anchetatori să efectueze analize şi să adune mai multe probe", a scris Neemat Frem pe Twitter.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Andreea Preda)