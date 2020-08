Liban: Noi confruntari intre manifestanti si politisti la Beirut

Noi confruntări au avut loc duminică la Beirut între manifestanţi şi forţele de securitate libaneze, care blocau accesul la o arteră spre Camera Deputaţilor, în a doua zi a mişcării de contestare împotriva puterii şi la cinci zile după explozia devastatoare soldată cu aproape 160 de morţi şi peste 6.000 de răniţi, potrivit Reuters. La fel ca sâmbătă, mii de manifestanţi s-au îndreptat spre piaţa unde se află parlamentul, situată nu departe de Piaţa Martirilor. Foto: (c) Hannah McKay/REUTERS Un incendiu s-a declanşat la intrarea în Piaţa Parlamentului din centrul Beirutului, în timp ce sute manifestanţi antiguvernamentali furioşi încercau să forţeze lanţul de poliţişti, au arătat canale de televiziune libaneze. Foto: (c) Hannah McKay/REUTERS Poliţiştii au recurs la gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor care aruncau cu pietre în ei. Mai mulţi protestatari au pătruns în birourile Ministerului pentru locuinţe şi transporturi. Ministrul libanez al informaţiei, Manal Abdel Samad, şi-a anunţat duminică demisia, pe care a explicat-o prin incapacitatea guvernului de a aplica reforme şi prin catastrofa care s-a produs marţi în portul din Beirut. Foto: (c) Dalati Nohra/Handout via REUTERS Patriarhul Bisericii creştine maronite din Liban, Bechara Boutros al-Rad", a cerut duminică guvernului libanez să demisioneze dacă se arată incapabil să-şi reformeze modul de a guverna.AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Preda)