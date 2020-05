Liber la vacanta in insulele...

Planul guvernamental de a vizita insulele din Grecia continentala vizeaza trei etape si va fi finalizat pe data de 1 iunie, a anuntat Ministerul de Interne grec.

Calatoria de pe continent spre insule a fost interzisa ca masura de preventie fata de raspandirea Coronavirusului in locuri unde unitatile medicale sunt insuficiente. Cu toate acestea, intrucat guvernul incepe relaxarea masurile restrictive, calatoriile catre insule vor incepe treptat, intrucat raspandirea COVID-19 s-a redus semnificativ, scrie Greekreporter.

Prima faza de calatorie catre insule pe mare sau aer va fi pentru persoanele care detin afaceri turistice pe insule sau pentru profesorii ce-si fac meseria acolo. A doua etapa va fi incepe de luni, 18 mai, cand lucratorilor din turism si altor angajati li se va permite sa calatoreasca in insule, cu conditia sa aiba adeverinte de la angajatorul lor.

Daca numarul cazurilor noi de COVID-19 nu va mai fi in crestere, calatoriile fara restrictii vor fi permise din 25 mai.

Ministerul de Interne subliniaza ca vor exista masuri stricte in ceea ce priveste mijloacele de transport, cum ar fi un numar maxim de pasageri, locuri, etc. Inainte de a se imbarca pe o nava sau intr-un avion, pasagerilor li se va verifica temperatura, in timp ce fiecare va trebui sa completeze un chestionar privind starea de sanatate.

Navele vor avea voie sa transporte doar 50% din capacitatea de pasageri, in timp ce in aeronave va exista un scaun gol langă fiecare pasager.

In ceea ce priveste calatoriile in Grecia continentala, viceministrul protectiei civile, Nikos Hardalias, a anuntat ca deplasarea in afara localitatii de resedinta va fi permisa incepand de luni, 18 mai, fara restrictii.

--

Speranta Anghel