Liberalii au depus cererea de revocare a Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului

Liberalii au depus, luni, la Parlament cererea de revocare din funcţia de Avocat al Poporului a Renatei Weber. "Am demarat astăzi procedurile de revocare din funcţia de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber. Primul pas îl constituie depunerea cererii de revocare pe care o semnează liderul de grup al PNL de la Senat şi subsemnatul, în calitate de lider de grup de la Camera Deputaţilor. Cererea de revocare a fost depusă astăzi la Biroul permanent şi în principiu are două capete de acuzare. Primul capăt de acuzare este cel referitor la conflictul de interese în care se găseşte doamna Renate Weber - un slujbaş al statului şi al poporului ar trebui să fie care acţionează împotriva poporului şi împotriva statului, Practic, doamna Renate Weber, prin acel atac la Curtea Constituţională a României, îşi protejează propria pensie specială de care beneficiază în calitate de Avocat al Poporului, iar al doilea capăt de acuzare în solicitarea noastră de revocare este depăşirea mandatului constituţional prin instituirea mecanismului de tortură pe spitalele COVID şi sunt detaliate cele două aspecte. Sesizarea are şi un caracter juridic destul de pronunţat", a spus Florin Roman, înainte de şedinţa BEx a PNL, care are loc la sediul central al partidului. El a arătat că au fost demarate discuţiile cu parlamentarii pentru sprijinirea acestui demers. "Am observat că PSD sau o parte din PSD face scut în jurul doamnei Weber. Eu cred că acea parte din PSD care face scut în jurul doamnei Renate Weber va trebui să explice în zilele următoare, mai ales că se apropie două campanii electorale, cea de la locale şi cea de la parlamentare, cum se face că 5 milioane de români care au muncit 30-40 de ani şi primesc o pensie pe contributivitate nu sunt discriminaţi, iar specialii doamnei Renate Weber şi ai PSD sunt bine mersi şi nu are nimeni voie să-i deranjeze nici măcar cu o singură floare. (...) Eu vă spun că şi de la PSD nu e toată lumea lămurită că trebuie să facă scut doamnei Renate Weber", a adăugat Florin Roman. Liberalul a susţinut că Renate Weber a încălcat articolul 72 din Constituţie, referitor la conflictul de interese. "Vă solicităm să procedaţi la sesizarea comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru audierea doamnei Renate Weber, Avocat al Poporului, în vederea întocmirii unui raport prin care să se propună Camerei Deputaţilor şi Senatului întrunite în şedinţă comună, demiterea acesteia din funcţia de demnitate publică în care a fost numit", se arată în solicitarea depusă de liberali. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)