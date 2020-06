Liberalii cer interzicerea liberarii condiționate a violatorilor și criminalilor, Marcel Ciolacu se declara de acord

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a cerut luni în plenul Camerei Deputaților, că având în vedere cazul criminalul în serie care a incendiat o fată din Mehedinți după ce a fost liberat condiționat, liberalii cer negocieri urgente astfel pentru interzicerea liberării condiționate pentru anumite infracțiuni. „Sunt perfect de acord cu dvs.”, a zis Marcel Ciolacu.

Florin Roman a cerut să se adopte proiectul de lege PLX 510/2019, aflat in Camera Deputatilor, for decizional. Legea propune modificarea Codului Penal in sensul in care nu beneficiaza de liberare conditionata persoanele condamnate definitiv la închisoare cu executare pentru infractiuni de omor, viol, act sexual cu un minor, talharia, printre altele.

