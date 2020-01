Liberalii discuta la Parlament pe calendarul alegerilor locale. Cand va avea PNL lista finala a candidaților

Liberalii continuă să crească fulminant în preferinţele românilor. După ce au câştigat categoric alegerile europarlamentare şi cele prezidenţiale PNL pare că va câştiga detaşat şi alegerile parlamentare. Potrivit Barometrului Europa FM realizat de IMAS PNL are are 45% din intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, dublu faţă de acum un an, în timp ce PSD a scăzut 7 procente, la 18%.