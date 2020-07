Liberalii și USR arunca in aer punțile de legatura in Constanța: atacuri virulente intre candidații la primarie

Candidatul PNL la Primăria Constanța, Vergil Chițac, îl acuză pe candidatul USR, Stelian Ion, că se comportă „dezonorant” și că deși ușa liberalilor rămâne deschisă pentru o colaborare, nu se vor lăsa totuși „călcați în picioare”.

„Vreau să lămuresc o dată pentru totdeauna problema alianței PNL-USR pentru Constanța. Observ că domnul Stelian Ion continuă să lanseze în spațiul public ideea conform căreia nu există deschidere din partea PNL privind această alianță, lucru pe care îl găsesc inacceptabil și profund nedemn pentru un om care are pretenția de a câștiga încrederea electoratului.

Cred că oamenii s-au săturat de acest meci de județeană de tipul na-ți-o ție, dă-mi-o mie, al cărui rezultat este evident în dezavantajul lor. Am spus în nenumărate rânduri și prin toate căile posibile că eu și PNL suntem deschiși la dialog și că am avut întâlniri și chiar o înțelegere cu domnul Stelian Ion la un moment dat. Din păcate, domnia sa a decis să rupă unilateral și „bărbătește” acel pact, văzând probabil cum sondajele îmi sunt net favorabile, iar candidatura domniei sale este pusă în pericol. Jocul mediatic pe care îl face în aceste zile este dezonorant și, trebuie s-o spun, favorabil celui mai mare rău care i s-a întâmplat Constanței în ultimii 20 de ani, rău pe care domnia sa îl condamnă, declarativ cel puțin, de câte ori are ocazia.

Ușa mea și a PNL rămâne deschisă, pentru că aici vorbim de interesul Constanței. Dar călcați în picioare nu ne vom lăsa, asta e clar. Din fericire, în curând vine momentul alegerilor, iar atunci toată lumea va avea în față realitatea în toată splendoarea ei. Acestea fiind spuse, este ultima mea intervenție pe acest subiect. Sunt sigur că în septembrie, indiferent de formula în care ne vom prezenta, Constanța va redeveni cu adevărat puternică. Aveți încredere!”, a scris liberalul pe Facebook.