Liberalii ieșeni cer primarului Chirica sa convoace referendum pe tema interzicerii masinilor care polueaza

Liberalii ieşeni susţin că proiectul Primăriei privind interzicerea maşinilor poluante în oraş ar trebui tranşat printr-un referendum şi cer municipalităţii să nu mai “ameţească“ opinia publică cu măsuri “propagandistice“ potrivit news.ro.

Liderul PNL Iaşi, deputatul Marius Bodea, afirmă, într-un comunicat de presă, că tema poluării este extrem de importantă pentru oraş, iar proiectul Primăriei privind interzicerea maşinilor care poluează ar trebui tranşat prin referendum.

“Cerem Primăriei să nu mai ameţească opinia publică cu măsuri pur propagandistice şi să nu mai paseze problema dinspre administraţie spre populaţie. Demersul firesc în acest moment, odată lansată această temă în spaţiul public, este convocarea unui referendum de consultare a ieşenilor în privinţa măsurilor anunţate de către primar“, a declarat şeful filialei municipale a PNL Iaşi, Marius Bodea.

El consideră că Mihai Chirica s-a speriat de reacţiile vehemente ale ieşenilor după ce a lansat în urmă cu câteva zile ideea interzicerii maşinilor care poluează şi că edilul încearcă într-un “mod penibil“ să arate că s-a răzgândit.

“A aruncat întâi bomba, iar acum vrea să nege evidenţa. Întâi loveşti în moalele capului o comunitate întreagă, iar apoi îi spui că a fost doar o glumă. Pentru combaterea poluării nu este suficient să interzici ieşenilor care au maşini ce poluează să circule pe drumurile din oraş. Iaşul este cel mai poluat oraş din România şi pentru că s-a construit haotic în ultimii ani, fără respectarea obligaţiei constructorilor de a avea minimum doi metri pătraţi de spaţiu verde pentru fiecare apartament construit. Nu poţi începe direct cu interdicţii“, a precizat liberalul ieşean.

Primăria IaşI a anunţat, marţi, că nu va interzice circulaţia maşinilor poluante în oraş fără consultarea ieşenilor, edilul Mihai Chirica susţinând, însă, că nu va accepta ca populaţia să se îmbolnăvească doar pentru a obţine voturile proprietarilor de maşini vechi.

Biroul de Presă al primăriei ieşene susţine, într-un comunicat de presă, că municipalitatea îşi cere scuze opiniei publice pentru prezentarea ”incompletă” a măsurilor privind reducerea poluării în municipiu, după ce vineri primăria anunţase un calendar referitor la interzicerea maşinilor poluante în oraş.

”Primăria Municipiului Iaşi asigură comunitatea ieşeană că nu va adopta nicio măsură de reducere a poluării cauzate de traficul rutier, până când marea majoritate a ieşenilor îşi va spune punctul de vedere şi va agrea un program general de măsuri. Dezbaterea publică se va desfăşura pe o perioadă de trei luni”, precizează Biroul de presă al Primăriei ieşene.

Municipalitatea susţine că dezbaterea va fi una ”amplă şi serioasă” şi că sunt invitaţi să-şi spună punctul de vedere cât mai mulţi ieşeni, dar şi ONG-uri, transportatori şi asociaţii ale cicliştilor.

Vineri, Primăria Iaşi a anunţat că vrea să interzică treptat utilizarea maşinilor poluante pe raza municipiului, până la 1 ianuarie 2023, când nu va mai circula pe străzile din oraş nici un autovehicul înregistrat sub categoria Euro 5 inclusiv.

“Cea mai importantă măsură prevăzută este cea de interzicere, din momentul când va fi adoptată hotărârea, a utilizării autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 3 inclusiv şi non-Euro. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2021 va fi interzisă utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 4 inclusiv, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 5 inclusiv. În toate cele trei cazuri decizia se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iaşi şi numai în intervalul orar 06.00 - 22.00“, se arată într-un comunicat al Primăriei Iaşi.