Liberalii il acuza pe ministrul Apararii ca nu a fost niciodata in Afganistan

Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi l-a acuzat pe ministrul Apararii, Gabriel Les, ca in mandatul sau de ministru nu a fost niciodata in Afganistan, la trupele militare romane. Raetchi a amintit si de faptul ca, acum cateva saptamani, in timp ce primea onorul de la trupele revenite tocmai din Afganistan, ministrul Apărării se uita pe telefonul mobil.

"Dovedindu-și loialitatea față de țară și față de valorile lumii libere, militarii români se sacrifică în Afganistan. Iar respectul pe care societatea românească îl arată pentru Armată dovedește cât de mult prețuiesc românii curajul lor. Mai nou, și diplomații nostri își riscă viața în Afganistan.

Merită să ne întrebăm, în acest context, de câte ori a vizitat trupele și reprezentanții noștri din acea zonă atât de importantă actualul ministru al Apărării? Și nu vorbesc despre acest moment tensionat - deși poate tocmai acum ar fi nevoie de un semn de solidaritate reală - ci despre întregul mandat al ministrului. Știe cineva? Își amintește cineva? A văzut cineva vreo știre? Eu îmi amintesc că în decembrie 2018 ministrul declara că și-ar fi dorit să facă o vizită în Afganistan, dar "programul din această saptămână nu mi-a permis". Aveți idee dacă de atunci "i-a permis programul"? Și mai îmi amintesc că, în timp ce primea onorul de la trupele revenite tocmai din Afganistan, ministrul Apărării se uita pe telefonul mobil.

De fapt, îmi mai amintesc ceva: cum s-a luptat ministrul PSD al Apărării să-l demită pe generalul Ciucă, șeful Statului Major, un militar care a stat în fruntea trupelor noastre în Afganistan. Dar de prezența lui Gabriel Leș în Afganistan, alături de militari, chiar nu-mi amintesc...", a scris Ovidiu Raetchi pe contul sau de Facebook.