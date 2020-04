Liberalii pierd sprijinul diasporei "Noi #Diaspora l-am pus pe #scaunul unde este acum, noi il dam jos... era sa uit"

Pagina de facebook Diaspora Europeana Oficiala, vine cu o postare soc.

"Izolare sau bataie de joc? Alooooooooooooo????? E Stare de Urgenta!!!!!!!!!!!!!!!! Nu se poate asa ceva! De ce mai tinem oamenii in izolare si cerem distantare sociala daca avem astfel de actiuni???? Suntem nebuni chiar toti in tara asta!!!!!???? Imaginile sunt de ACUM!!! Sunt 2.000 de oameni in Aeroportul Cluj!

Daca tot au venit acasa, sa ii pastram si sa dezvoltam Agricultura romaneasca. Aici, producatorii si cultivatorii duc lipsa de forta de munca si noi ne trimitem forta de munca pentru agricultura in Italia si Germania. Nu stiu cine a luat decizia, insa oricine af fi, nu cred ca este ok. Trebuie gasite alte solutii. Si Nuuuu in Veneto, este una dintre regiunile din Nordul Italiei care au fost in epicentrul infectrailor cu COVID19. Mai bine chemati marii agricultori romani si producatori/cultivatori si analizam daca le putem da salarii apropiate cu cele de acolo, minus 200/300 eur care reprezinta chiriile si cheltuielile ca nu sunt oamenii acasa si ne dezvoltam in sfarsit Agricultura!!!!!! Nu putem sa importam in continuare patrunjel, ceapa, cartofi, usturoi si drojdie! Parem imbecilii planetei. Si inca ceva, BLOCATI acum exportul de cereale si faina! In ultimele 3 saptamani au fost exportate cantitati uriase de faina si cereale prin Portul Constanta”

Știm că, această pagina este urmărită de editorii lui Rareș Bogdan. Poate ii transmiteți că partidul unde este vice-președinte, adică #PNL, este la conducerea țării de câteva luni bune, să nu se facă că nu știe ⁉️ Poate diseară merge la TV și zice iar că “Diaspora a invadat țara ”

Noi #Diaspora l-am pus pe #scaunul unde este acum, noi îl dăm jos... era să uit, mulțumim pentru “vizitele” din #CentreleDeCarantină, aici nu mai ai nevoie de voturi" mai scriu cei de la Diaspora europeana oficial. De mentionat este faptul ca acestia s-au dovedit niste sustinatori de baza ai liberalilor in campanie dar si ai Presedintelui Klaus Johannis.