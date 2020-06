Liberalii reactioneaza dur la atacul lansat de USR: 'Sa invețe ca Romania nu incepe cu guvernarea troglodita a lui Cioloș'

Liberalii reacţionează la atacul venit dinspre USR. După ce Tineretul USR a sugerat pe Facebook că PNL s-ar trage din PCR, liberalii îi trimit pe aliaţii din Parlament să înveţe istorie.

"Niciodată nu i-am suspectat pe cei de la USR de prea multă cultură. Însă, de data asta pare că obraznicia celor care au apărut de nicăieri pentru a înfinge România fix în gard merge mult prea departe! Cei de la USR ar fi cazul să învețe că România nu începe cu guvernarea troglodita a lui Cioloș, plină de "oameni noi" din categoria Barna-Ghinea-Drula. Familia Brătianu a fost una de comuniști, după mintea voastră, nu-i așa? Iar la Marea Unire tot niște comuniști au fost la Alba Iulia, nu-i așa? Kogălniceanu, Golescu, Duca, Haret ori Hasdeu erau și ei oamenii rușilor, aduși pe tancurile sovietice în România, nu? Iar la Sighet, Gheorghe Brătianu a fost asasinat conform "statului de drept", nu? În sfârșit, dragi USR-isti mai deschideți o carte și nu mai vorbiți de lucruri care vă depășesc! România nu începe și din fericire nici nu se va mai termina cu voi", scrie deputatul PNL Daniel Gheorghe pe Facebook.

Anterior, şi Claudia Benchestu, fost preşedinte al Cluburilor Studenţeşti Liberale şi soţia deputatului Mihai Voicu, a reacţionat la atacul USR: "Am gasit mizeria asta la USR. Nu pot fi banuita ca nu gust glumele, eu insami fiind autoarea a multor ironii. Dar sa spui asemenea mizerii in lumea in care atatia membri PNL au murit in inchisorile comuniste pt a apara principii si drepturi, e o rusine de nedescris."

Cu ocazia Zilei Copilului, USR Tineret a publicat pe pagina de Facebook o imagine în care apar trei partide şi echivalentele lor în faza de "copii": USR - USB, PLUS - România 100, PSD - PCR. Postarea apare însă şi un P.S.: "Am fi pus și cu PNL, dar nu avea rost să punem sigla PCR de două ori." Detalii AICI!