Liberalii se sfasie intre ei. Florin Roman, catre Ludovic Orban: Te-ai inconjurat numai de oameni fara valoare

Flroin Roman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sedinta conducerii centrale PNL in care se voteaza noua conducere din Bucuresti este marcata de tensiuni. Florin Roman i-a reprosat lui Ludovic Orban ca o prefera pe Violeta Alexandru la sefia PNL Bucuresti in locul lui Rares Bogdan. Rares Bogdan, conflict cu Ludovic Orban. A intrat in dizgratia presedintelui PNL Roman a spus in sedinta PNL ca lui Orban ii este frica ca Rares Bogdan i-ar putea lua sefia PNL daca ajunge lider la Bucuresti si l-a acuzat pe liderul PNL ca „s-a inconjurat numai de oameni fara valoare”. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. tensiuni ...