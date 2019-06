Liberalii SE SFASIE Intre ei: Nicolae Robu se ia de Ludovic Orban in scandalul impozitarii IT-istilor

Nicolae Robu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, astazi, ca sustine scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura prin care tinerii in domeniu pot ramane in tara, aducand Romaniei beneficii extrafinanciare. "Parerea mea despre scutirea de impozit pe venit in IT este, fara ezitare, in sensul sustinerii ei, pentru ca, privind lucrurile multicriterial, ea este categoric benefica, aducand Romaniei beneficii mult mai mari, unele indirecte, altele extrafinanciare decat neincasarile directe cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizarii activitatii de IT. Ca profesor universitar in IT, cunosc potentialul Romaniei in domeniu si va asigur ca este urias. Noi trebuie sa-l valorifi ...