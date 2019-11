Liberalii știu deja cine va fi noul lider PSD

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a scris, într-o postare pe contul său de Facebook, că noul președinte al PSD va fi Marcel Ciolacu, actualul președinte al Camerei Deputaților. Raețchi apreciază însă că PSD este incapabil să se reformeze și să se modernizeze.

“Lupta pentru putere în PSD este mai simplă decât pare - Ciolacu și-a pregatit din vreme mutările pentru momentul prăbușirii specialistei în matematici superioare și geopolitică Dancilă. In Parlament, în ultimele luni, puteai intui că el controlează grupul PSD în mult mai mare măsură decât echipa de la Palatul Victoria. In plus, Ciolacu va miza pe cartea "reunificării stângii" prin recuperarea unora dintre oamenii plecați la Ponta (Tudose, poate Bănicioiu sau Mocioalcă) și va benefia de faptul că toți rivalii săi (Firea, Orlando) sunt gafeuri cu un bagaj ridicat de antipatie publică, în tip ce el e un low-profile care lucrează din culise, așa cum făcea Vlase înainte de 2018 sau chiar Dragnea prin 2012, când nu părea cuprins total - măcar la nivel de aparențe - de paranoia statului paralel și a asasinilor cazați la Athenee Palace. Având în vedere uriașa ostilitate cu care se confruntă, pesediștii vor opta acum pentru un lider de tip "apa sfințită" - nu pentru unul care hărțuiește ziariste ("Îmi faceți curte? Nu vă văd ochișorii, dinții văd că îi aveți puși! Sunteți liberă diseară?") sau pentru altul care numește bucureștenii "echipe de cetățeni cu venin" pentru că îndrăznesc să o huiduie.

Mult mai greu de intuit este însă, indiferent de lider, dacă PSD are vreo șansă să se reformeze și să se modernizeze. Senzația mea este că nu - și spun asta uitându-mă la garnitura de "influenceri" pro-PSD. In realitate, aceștia sunt cei care decid temele și direcțiile discursului PSD prin propriile poziționări și prin sprijinul pe care sunt dispuși să îl ofere unor modificări discursive. Chiar dacă Ciolacu va schimba pe ici-colo garnitura de comunicatori, "influencerii" anti-Iohannis vor rămăne pe loc. Și vor continua să facă ceea ce s-au obișnuit în ultimii ani: vor nega realitatea (erau unii care jurau că Iohannis e terminat, nu intră nici în turul II), vor da vina pe Soros si statul paralel, vor fi ironici cu "hashtag rezist", vor striga că pe 10 august a fost o lovitură de stat, vor practica un amestec de xenofobie și conspiraționism și vor ataca Diaspora. Acesta va fi mediul de "analiză" în care va evolua în continuare PSD - indiferent dacă vrea să se reformeze sau nu. Partidul va fi nevoit să își asume discursul propriilor groupies, întorcându-se mereu (mitul eternei reîntoarceri în versiune PSD) în universul întunecat al ideilor naționalist-conspiraționiste promovate de Dragnea și de ciracii lui din falanga cea mai agresivă și ceaușistă a pesedismului”, a scris Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook.