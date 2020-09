Liberalul Gheorghe Flutur a caștigat a treia oara Consiliul Județean Suceava

Liderul judeţean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a câştigat al treilea mandat la conducerea Consiliului Judeţean (CJ), cu 41,53%, respectiv 106.778 din voturile alegătorilor, potrivit numărătorii paralele finalizate de liberalii suceveni și transmise de Agerpres. Pe locul doi s-a situat candidatul PSD, fostul prefect de Suceava Mirela Adomnicăi, cu 31,82% din opţiunile electoratului, adică 81.794 […] The post Liberalul Gheorghe Flutur a câștigat a treia oară Consiliul Județean Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.