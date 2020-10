Liberty Steel Group intenționeaza sa preia divizia de metalurigie a Thyssenkrupp

Liberty Steel Group va face vineri o ofertă pentru preluarea diviziei de metalurgie a conglomeratului german Thyssenkrupp AG, care se confruntă cu dificultăţi financiare, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, notează Agerpres.

Un acord ar combina al patrulea şi al doilea producător de oţel din Europa şi ar marca cea mai recentă încercare de consolidare pe scară largă, după ce planificata societate mixtă dintre Thyssenkrupp şi Tata Steel a fost blocată în 2019.Reprezentanţii Thyssenkrupp şi ai Liberty Steel nu au dorit să comenteze informaţia.Liberty, cu sediul în Marea Britanie, este deţinută de GFG Alliance şi este condusă de Sanjeev Gupta. Liberty Steel face achiziţii în Europa. Recent, a anunţat achiziţionarea afacerii Hayange din Franţa, care produce şine de cale ferată, de la British Steel. În luna iulie a anului trecut, Liberty Steel a plătit 740 de milioane de euro pentru a prelua o serie de oţelării din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia de la grupul ArcelorMittal.Activă pe plan global, Liberty Steel are o capacitate anuală de producţie de 13 milioane de tone în Europa, 72% din volumul total, şi are 17.000 de angajaţi pe continent, faţă de aproximativ 27,000 de angajaţi în domeniul metalurgiei ai Thyssenkrupp.Acţiunile Thyssenkrupp au închis joi în creştere cu 6% la Bursa de la Frankfurt, după apariţia informaţiilor privind potenţiala tranzacţie.Angajaţii din domeniul oţelului protestează vineri în Germania în încercarea de a spori presiunile asupra Guvernului pentru a salva divizia Thyssenkrupp din domeniul metalurgiei, care în primele nouă luni a înregistrat pierderi operaţionale de 700 de milioane de euro.Directorul general al Thyssenkrupp, Martina Merz, a anunţat că firma ia în considerare toate opţiunile pentru această diviziei, inclusiv vânzarea unei participaţii Guvernului german.De asemenea, Thyssenkrupp analizează alianţe cu grupul german Salzgitter, cu cel suedez SSAB şi din nou cu Tata, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.În iulie, Thyssenkrupp AG a finalizat vânzarea diviziei sale de ascensoare, pentru 17,2 miliarde de euro, unui consorţiu condus de firmele de private equity Advent şi Cinven, co-investitor fiind fundaţia germană RAG."Vânzarea diviziei de ascensoare, care are peste 50.000 de angajaţi, a fost o decizie dificilă, dar indispensabilă, în interesul întregului grup de companii. Câştigurile de miliarde de euro ne vor da posibilitatea să transformăm conglomeratul", a afirmat directorul general al Thyssenkrupp, Martina Merz.Banii vor fi folosiţi pentru reducerea datoriei, dezvoltarea altor afaceri şi plata măsurilor de restructurare.Grupul ThyssenKrupp este prezent şi în România prin toate cele cinci divizii ale sale, respectiv metalurgie, auto, ascensoare, bunuri industriale şi servicii.