Libra Internet Bank, profit in crestere cu 10% fata de rezultatul obtinut la jumatatea anului trecut

LIBRA INTERNET BANK realizeaza, in primul semestru din 2019, un profit net de 51,02 milioane de lei, dublu fata de rezultatul inregistrat la finalul primului trimestru al acestui an (25,04 milioane de lei) si in crestere cu 10%, comparativ cu rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut (46,39 milioane de lei).