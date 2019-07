Liceul Tehnologic Lazar Edeleanu din Navodari, reabilitat cu fonduri europene

„Administrația locală are ca principală prioritate învățământul, educația, și de aceea este foarte important să asigurăm cele mai bune condiții elevilor și cadrelor didactice. Din cauza dimensiunilor foarte mari, clădirea Liceului Tehnologic a rămas în urma celorlalte instituții de învățământ în ceea ce privește reabilitarea. De aceea, am căutat să accesăm fonduri europene pentru a putea finanța aceste lucrări care sunt unele de amploare. Referitor la acest proiect, acum suntem în faza în care am obținut finanțarea, 9 milioane de lei, și organizăm procedurile pentru contractarea firmei care să realizeze lucrările. Practic, vom reabilita clădirea, vom schimba instalațiile electrice și de termoficare și vom instala panouri foto voltaice pentru a beneficia de energie regenerabilă.”