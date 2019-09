Liceul Teoretic de Informatica ''Grigore Moisil'' va inaugura un laborator ultramordern

Liceul Teoretic de informatica Grigore Moisil Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi va invita sambata, 14 septembrie 2019, orele 10 – 13, la evenimentul de inaugurare a Atelierului de Robotica CyLiis, renovat si modernizat in parteneriat cu compania Heaven Solutions. In vederea testarii unor strategii de invatare experimentale si inovative, va asteptam sa va alaturati atelierelor „Cum se Face ce iti Place" organizate de Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi in parteneriat cu Experimentis. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. l ...