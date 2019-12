Liceul Teoretic Nicolae Balcescu, Medgidia, gazda a proiectului european Coding all together (galerie foto)

În perioada 9-14 decembrie 2019, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Medgidia, a fost gazda unei sesiuni de formare pentru profesori, în cadrul proiectului european ”Coding all together”, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea-Cheie 2 (2019-1-RO01-KA201-063919).La întâlnire au participat profesori din Croatia (Tehnicka Skola Sisak), Grecia (11th GEL Iraklion, Heraklion), Turcia (Lokman Hekim Anadolu Lisesi, Adana și Nisantasi University, Istanbul), Lithuania (Kaunas Vocational School of Household Services and Business, Kaunas), Spania (Inercia Digital, Aljaraque).Tema mobilității a fost Innovative tools for education – international experiences. Au fost prezentate softuri educative, portaluri de e-learning, au fost exersate programe de coding – Schrach, Phyton, au fost derulate workshopuri privind digitalizarea educației.În același timp, cadrele didactice și elevii participanți au descoperit beneficiile educației desfășurate prin metode STEM și au asimilat competențe IT și de programing.Următoarea activitate din cadrul acestui proiect va fi tot o sesiune de formare a cadrelor didactice, care va fi găzduită de Inercia Digital, un furnizor de cursuri pentru formare și dezvoltare profesională din Spania, care va construi o platformă educațională dedicată metodelor didactice în format virtual.Sursa foto: Profesor: Nicoleta Burlacu; Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu", Medgidia.