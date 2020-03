Lichid de parbriz, vandut ca spirt medicinal. Mesajul Politiei Romane (video)

Când te crezi chimist și încerci să reinventezi spirtul…din lichid de parbriz



Mai multe persoane au încercat să profite de situația actuală și s-au apucat să reproducă alcoolul sanitar din lichid de parbriz, în scopul comercializării.



Colegii noștri au întocmit dosare penale, iar cu această ocazie atragem atenția tuturor:



❗️❗️❗️ Cumpărați doar din farmacii sau locațiile autorizate! ❗️❗️❗️

În această perioadă, Poliția Română a intensificat activitățile de prevenire, descoperire și de combatere a ilegalităților economice specifice. O acțiune de amploare au desfășurat polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Prahova, Argeș și Ilfov, în ultimele 2 zile, pe linia comercializării dezinfectanților medicali.Au fost înregistrate 3 dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală ( faptă prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. b) și de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse ( faptă prevăzută de art. 357 alin. 1 C.p.)Astfel, în cooperare cu polițiști de combatere a criminalității organizate din cadrul B.C.C.O. București, Ploiești și Pitești, s-a acționat pentru identificarea și stabilirea legalității operațiunilor de comercializare desfășurate de mai multe persoane fizice și juridice din București și a județele Prahova, Argeș și Ilfov.În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din Prahova, Argeș, Ilfov, au fost indisponibilizate 2.892 de recipiente alcool sanitar (a câte 500 ml) despre care există suspiciunea că nu reprezintă în realitate un produs sanitar, întrucât datele menționate pe etichetă nu corespund realității. Totodată, produsul nu are un miros specific spirtului medicinal sau unui alcool sanitar, ci emană un miros puternic asemănător diluantului, existând astfel riscul de a pune în pericol sănătatea consumatorilor.De asemenea, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor Legii 12/1990 și OUG 28/1999, în valoare totală de 15.000 de lei.În continuarea investigațiilor, în această dimineață, 24 martie a.c., Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Prahova, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, a verificat legalitatea activității comerciale a unei societăți, la un punct de lucru din Ploiești.Polițiștii au mai efectuat 3 percheziții, în comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova, la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse.Astfel, au mai fost descoperite mai multe pet-uri având aplicate etichetă cu inscripția ,,Alcool sanitar – dezinfectant pentru uz extern”, despre care există suspiciunea că nu reprezintă în realitate un produs sanitar, neavând miros specific.De la locațiile vizate au fost ridicate bunuri ce par a fi falsificate sau substituite, precum și produse folosite la prepararea acestora, respectiv 40 de sticle a câte 500 ml etichetate, 13 sticle a câte 500 ml neetichetate și 244 de pet-uri a câte 5 litri cu etichetă specifică soluției de parbriz. Trei persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești, informează polițiaromana.ro.Iată și postarea de pe Facebook a Poliției Române:Sursa captura: Facebook/ Poliția RomânăSursa video: politiaromana.ro