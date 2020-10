Lichiditatea pe Bursa de la București a crescut de trei ori, in prima luna dupa promovarea Romaniei ca Piața Emergenta

Promovarea propriu-zisă a României la statutul de Piață Emergentă, potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell, a avut efecte imediate pe bursa de la București, potrivit unui comunicat BVB. Începând cu 21 septembrie, România a devenit Piață Emergentă și a fost inclusă în mai mulți indici FTSE Russell dedicați piețelor emergente, iar pe parcursul […] The post Lichiditatea pe Bursa de la București a crescut de trei ori, în prima lună după promovarea României ca Piață Emergentă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.