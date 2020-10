Licitatia.ro. Constanta pe locul 4 dupa valoarea licitatiilor publice in 2020

Conform site-ului, valoarea licitațiilor publice în județul Cluj de la începutul anului 2020 și până în prezent este de 3,37 miliarde de lei, ocupând locul al doilea patrulea dupa Bucuresti, Cluj si Timisoara.Piata achizitiilor publice reprezinta 9-10% din PIB din Romania. La un PIB de 239,6 miliarede USD in 2018, achzitiile publice ar reprezenta peste 21 miliarde USD.Marea majoritatea a licitatiilor sunt publicate zilnic pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice, zis si SEAP. Cei care vor sa le vada pot accesa gratuit platforma de achizitii publice.Mai jos gasiti Topul licitatiilor publicate pe judete dupa valoarea licitatiilor. Acest top a fost facut si actualizat de catre site-ul Licitatia.ro.Conform topu-lui realizat de site-ului Licitatia.ro, Institutiile publice din Judetul Constanta au cerut cereri de oferta pentru servicii, lucrari si produse prin publicarea anunturilor de licitatii publice in primele 10 luni ale anului 2020 in valoare estimata la 3,37 miliarde lei, publicand peste 9000 de anunturi.