Licitatie pentru 20 de autobuze electrice de 12 metri, pentru Iasi

Municipalitatea ieseana continua modernizarea transportului public cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operational Regional - Axa 4.1. Astazi, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice a fost publicat un anunt privind achizitionarea de 131 de autobuze electrice cu lungimea de circa 12 metri destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de deal. Achizitia include 39 de statii de incarcare rapida si 131 de statii de incarcare lenta si are o valoare totala de 363.375.000 lei, fara TVA (circa 76,3 milioane euro). Termenul limita de depunere a ofertelor este 29 iulie. Procedura de achizitie se bazeaza pe obtinerea fondurilor necesare prin Programul Operational Regional - Axa 4.1. Luna viitoare se ...