Licu, despre zvonurile privind contestarea sa de catre Laura Oprean: Am vorbit joi. Avem o relație foarte buna, nu am cunoștința de nemulțumiri

Bogdan Licu susține, referitor la zvonurile privind contestarea sa de mai mulți procurori din Parchetul General, între care și prim-adjunctul Laura Oprean, că nu are cunoștință despre aceste lucruri. Mai mult, procurorul general interimar spune că are o relație bună cu Laura Oprean.

"Am o relație foarte buna, colegială, cu doamna Oprean. Nu am cunostinta de nemultumiri, joi am fost la Parchetul General, m-am intalnit cu procurorul general, cu doamna Oprean. Eu cu doamna Oprean voi face o echipa, vom colabora cinstit, onest corect. Am avut discutii cu dna Laura Oprean joi si nu mi-a zis ca ar fi nemultumita de aceasta delegarea a mea", a declarat Bogdan Licu.