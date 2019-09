Licu: La toate parchetele din tara sunt verificate cauzele de lipsiri de libertate, inregistrate in ultimii 10 ani

Procurorul general interimar al României, Bogdan Licu, a declarat marţi că a dispus ca la toate parchetele din ţară să fie verificate toate cauzele privind lipsiri de libertate, înregistrate în ultimii 10 ani. "În momentul de faţă, în cadrul Ministerului Public se află în desfăşurare cel mai amplu control efectuat vreodată în istoria Ministerului Public - şi anume am dispus ca la toate parchetele din ţară să fie verificate toate cauzele privind lipsiri de libertate, înregistrate în ultimii 10 ani", a spus Bogdan Licu, la intrarea în sediul CSM. El a precizat că acest control a fost dispus la începutul lunii august, are ca termen de finalizare 1 octombrie şi vor fi verificate toate cauzele ce privesc dispariţii de persoane. "Verificăm absolut toate soluţiile din ultimii 10 ani atât sub aspectul legalităţii, cât şi sub aspectul temeiniciei soluţiilor dispuse. Controlul a pornit de la această situaţie, acest nefericit caz (n.r. - cazul Caracal)", a afirmat Licu. AGERPRES/(A - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)