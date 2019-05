Lider ALDE, sfat pentru Viorica Dancila: Guvernarea trebuie sa continue, dar cu o alta foaie de parcurs

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a declarat astazi ca guvernarea Coalitiei PSD- ALDE trebuie sa continue dar cu o alta foaie de parcurs, el adaugand ca alegeri anticipate sunt foarte greu de facut. "Daca ne uitam pe cifre si la ceea ce s-a intamplat la alegerile europarlamentare, cu totii putem sa spunem ca au fost alegerile, poate cele mai neanticipate de niciun partid politic, vorbeam si cu cei de la USR si nici ei nu au anticipat ceea ce s-a intamplat duminica. Motivele sunt multiple si ar trebui analizate de catre fiecare partid in parte si discutate mai putin in presa pentru ca pleaca de la modul in care fiecare partid s-a prezentat in ultima perioada.& ...