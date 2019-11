Lider PNL a rabufnit: Peste 500 de infractori din promoția Toader au ucis, violat și talharit din nou

Deputatul Florin Roman, membru în conducerea PNL, afirmă că din datele primite de la Ministerul Justiției, peste 21.000 de condamnați au fost eliberați în baza recursului compensatoriu, dintre care 1877 de persoane eliberate au fost reincarcerate, iar 509 deținuți eliberați din nou au comis noi crime, violuri și tâlharii.

„Peste 500 de infractori din promoția Toader au ucis, violat și tâlhărit din nou

509 de deținuți care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, așa-zisa promoție Tudorel Toader, au comis noi infracțiuni violente. Aici vorbim de crima, viol, tâlhărie, pedofilie, act sexual cu un minor, pornografie infantila etc. Este răspunsul oficial al ministrului Justiției la o interpelare, pe care am adresat-o in calitate de deputat PNL. Ministrul Ana Birchall ma mai informează ca numărul celor care au beneficiat de beneficiile recursului compensatoriu de la intrarea in vigoare a legii este de 21.049 persoane.

Dintre acestea, mai mult de 7000 au fost cazuri de infracțiuni deosebit de periculoase, omor, viol, tâlhărie calificata etc. 1877 de persoane eliberate au fost reincarcerate, iar 509 deținuți eliberați din nou au comis noi crime, violuri și tâlharii!

Tot ministrul Justiției îmi raspunde oficial unei alte interpelări in care îmi comunica faptul ca la nivelul lunii august, după drama de la Caracal, guvernul Dancila a pregătit un OUG de înăsprire a pedepselor pentru cei care comit fapte grave, spre limitele maxime, însă acel proiect a rămas in aer.

PNL solicita PSD și premierului demis Viorica Dancila sa rupă frăția cu criminalii, violatorii și tâlharii și sa accepte abrogarea recursului compensatoriu și înăsprirea pedepselor pentru criminali, violatori și tâlhari!”, a scris Florin Roman pe Facebook.

