Lider PNL: Uneori am senzatia ca suntem la o sedinta a alcoolicilor anonimi

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat marţi, în plen, că are senzaţia că participă la o şedinţă a „alcoolicilor anonimi”, în care se schimbă doar rolurile. El a susținut că lucrurile care i-au fost reproşate ministrului Muncii, Violeta Alexandru, de la tribuna Parlamentului, în timpul moțiunii de cenzură, „erau la fel sau poate chiar […] The post Lider PNL: Uneori am senzaţia că suntem la o şedinţă a alcoolicilor anonimi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.