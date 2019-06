Lider Pro Romania, despre PSD: Sergiu Cunescu se rasucește in mormant

Proaspăt demisionar din PSD și instalat șef la Pro România în județul Brașov, deputatul Mihai Mohaci spune că social-democrații încearcă să falsifice istoria și zice că „baronii din PSD ar trebui să învețe măcar cine a fost Ion Flueraș, și câte milioane de euro avea in conturi”:

„Cum să furi istoria!

Pe media a apărut un Proiect Politic cu mențiunea, Reîntoarcerea la valorile de stânga cu un set de principii prin care, cică se poate reface partidul PSD, scris de către Victor Negrescu, în atenția celor mulți din PSD în preajma congresului din 29 iunie. Cum se poate ca PSD...PDSR(denumirea veche, FSN) să se raporteze la social democrația dinainte de anul 2001. Cică sunt 126 de ani de social democrație, uitând să menționeze că denumirea a apărut în urma fuziunii si intrării în Internaționala Socialistă, datorită urmașului lui Sergiu Cunescu la președinția partidului, Alexandru Athanasiu din anul 2001. Eram atunci președintele filialei din jud. Brașov iar în urma fuziunii am devenit vicepreședinte. Doi deputați mai sunt in PSD din perioada fuziunii in parlament. Eu am plecat si vreau să cred că am luat cu mine o parte din istoria la care se raportează Victor Negrescu.

Nu poate PSD să se raporteze la 126 de ani de istorie care nu-i aparțin. Sergiu Cunescu se răsucește în mormânt, dacă ar vedea ce a ajuns PSD și cine se raportează la principiile social democrației și la istoria de 126 de ani. Nu a dorit să facă fuziunea cu PD când făcea parte din USD, adică cu Petre Roman si nici cu PDSR-ul lui Iliescu. Pur și simplu a considerat aceste două partide pe care le-a băgat în Internaționala Socialistă niște erori existente vremelnic, forțat de influențe din afara țării. Avea viziunea unui om cu experiența câștigată în timp. Au uitat să-l pomenească și pe Titel Petrescu și chiar pe Sergiu Cunescu.

Ei nu fac parte din istoria de 126 de ani !? Cred că nu din moment ce nu există în enumerările de personalități din acest Proiect Politic. Așa se induce în eroare opinia publică raportându-te la ceva ce nu-ți aparține? Poate ar trebui să se știe că între comunism (FSN) si social democrație există o diferență doctrinară și dacă vrei să te albești printr-o raportare la 126 de ani de istorie cred că baronii din PSD ar trebui să învețe măcar cine a fost Ion Flueraș, și câte milioane de euro avea in conturi. Au fost in acele vremuri oameni simpli, cu principii sănătoase care luptau cu adevărat pentru niște idei și mai puțin pentru interesele personale.

În PSD, politicile sunt de stânga, când nu privesc interesele personale, însă baronii nu pot fi decât de dreapta iar raportarea la o istorie care nu-ți aparține doar pentru că în 2001 ai făcut o fuziune prin absorție cu un partid mic dar moral, nu reprezintă decât o încercare de a înșela istoria adevărată”, spune deputatul Mihai Mohaci, lider Pro Romania Brasov.