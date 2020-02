Lider Pro Romania il trimite pe Tariceanu la plimbare: Sa incerce la PMP, dar ii trebuie sindromul Stockholm

Liderul Pro România Buzău, Felix Rache, i-a transmis vineri lui Călin Popescu Tăriceanu, după ce șeful ALDE a zis că nu ar fi ciudată o aliață cu Pro România, că mai bine încearcă la PMP.

„La Pro Romania, nu. Poate încearcă la PMP, dar pentru asta trebuie să ai sindromul Stockholm”, a zis Felix Rache la Antena 3, legat de afirmația lui Tăriceanu. Sindromul Stockholm descrie comportamentul unei victime răpite sau captive care, în timp, începe să își simpatizeze răpitorul.

„Din discuțiile pe care le avem și noi în zona politică am să vă spun ceva: nici Pro România nu este chiar atât de liniștită că intră, eu le doresc să intre, dar nu este chiar atât de simplu, nici cei de la PMP nu sunt liniștiți. În afară de PSD și PNL nu există o garanție a unui rezultat care să îi facă să stea liniștiți și din acest motiv sigur că există, negocieri, tatonări în ceea ce privește partidele care pot să aibă un risc privind reprezentarea în viitorul Parlament (...) N-ar fi chiar ciudată o colaborare Pro România-ALDE. Anul trecut am convenit să-l susținem împreună pe Mircea Diaconu, deci avem ceva experiență. Să nu uităm că eu ca premier am colaborat foarte bine cu Victor Ponta. Ar fi chiar interesant de văzut cum ar funcționa o alianță între doi foști prim-miniștri, care au sufientă experiență și rezultate”, a zis Tăriceanu.