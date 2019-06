Lider PSD acuza filialele pro-Dancila de 'obediența'

Filialele județene PSD care și-au anunțat susținerea pentru candidatura Vioricăi Dăncilă la funcția de președinte PSD dau sentimentul „inutilității” participării delegaților la Congres, spune liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Acesta a zis că jurămintele pro-Dăncilă reprezintă o formă de „obediență” de care partidul trebuie să scape.

„La Vaslui am stabilit să nu susținem în mod special niciun candidat. Fiecare votează cum i se pare că este mai bine. Nu le facem nicio recomandare delegaților. Nu are niciun sens să le recomandăm o anumită formulă, pentru că atunci n-ar mai fi nevoie să-i mai chemăm, pur și simplu ar trebui să luăm un mandat de la dânșii și să votăm în consecință. Or, din moment ce îi chemăm, oamenii sunt responsabilizați, știu despre ce este vorba, au fost informați în legătură cu candidaturile, au acces la fel de fel de informații, nu rămâne decât să-și exprime opțiunea”, a zis Dumitru Buzatu.

Întrebat cum comentează faptul că alte filiale PSD și-au anunțat o susținere pentru Dăncilă la șefia partidului, liderul filialei Vaslui a spus:

„Nu e chiar prima dată când funcționează obediența în PSD. Eu sper ca lucrurile acestea, în timp mai scurt, mai lung, să dispară și evident să avem încredere în votul acelora cu care ne prezentăm la Congres. Eu cred că așa e normal, pentru că altfel dai sentimentul neparticipării sau al inutilității unor oameni dacă îi duci pur și simplu acolo pentru a vota cum spune unul sau cum s-a hotărât. La oamenii ăștia apelăm să susțină activitatea partidului, să ne voteze, și cred că nu e nimic ieșit din comun să apelăm și la judecata lor când e vorba de alegeri”.

Buzatu a adăugat la Congresul de sâmbătă obiectivul principal este „să se stabilizeze conducerea și evident după aceea să intre într-o activitate curentă normală”.

La Congresul PSD se vor alege președintele, președintele executiv și secretarul general. Lista candidaților este aici.

Filiale PSD care au anunțat vot pro-Dăncilă la Congres:

Alba, Arad, Caras-Severin , Constanta, Dambovita, Mehedinti, Mures, Suceava, Teleorman

