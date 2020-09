PSD trebuie să dea dovadă de înțelegere față de parlamentarii bolnavi, care au lipsit de la ședința în care ar fi trebuit votată moțiunea de cenzură, a declarat la RFI liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. El afirmă că excluderile imediate și reacțiile de orgoliu nu fac bine partidelor, mai ales înainte de alegeri. Moțiunea nu […] The post Lider PSD, despre excluderile anunțate de Ciolacu: „E o prostie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.