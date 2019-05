Lider PSD, despre Victor Ponta: Pe langa faptul ca esti un securist, nu ai nici caracter, minti fara sa ai vreo remuscare

Victor Ponta 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a numit "mincinos" si "securist" pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a afirmat ca l-a refuzat cand ar fi dorit sa intre in Pro Romania. Radulescu sustine ca nu l-ar trada niciodata pe prietenul sau Liviu Dragnea. "Astazi am aflat ca PONTA a spus la Adevarul live, ca m-a refuzat pe mine sa intru in Pro Romania. Reactia mea a fost intre a rade in hohote sau sa ii raspund. Si ii raspund: mai ex -presedinte Psd ( facut de noi), ex -securistule si adulator Lgbd, pe langa faptul ca esti un securist nu ai nici caracter, minti fara sa ai vreo remuscare: niciodata nu ti-ai permis sa ma inviti la vreo discutie sa imi propui sa intru in Pro Roman ...