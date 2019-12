Lider PSD, dupa ce a votat dublarea alocatiilor pentru copii: 'PNL sa faca pe acelasi principiu ca noi'

Preşedintele Comisiei pentru muncă, deputatul PSD Adrian Solomon, a declarat, marţi, că a propus dublarea alocaţiilor pentru copii ca guvernarea PNL să le mărească, aşa cum a făcut PSD, menţionând că "există sustenabilitate", pentru că s-au putut da "sute de milioane de euro" familiei Micula.

"Am propus dublarea alocaţiilor pentru copii. S-a făcut când am fost noi la guvernare şi în 2015, de la 42 de lei a crescut la 84 de lei, şi în februarie anul acesta, când eram tot noi la guvernare, de la 84 de lei la 150 de lei şi acum, iată, sunt ei la guvernare, să facă pe acelaşi principiu cum am făcut noi", a afirmat Solomon, după şedinţa Comisiei de muncă.

El a explicat că trebuie daţi mai mulţi bani pentru copii.



"Eu cred că copiii au dreptul la alocaţii mai mari, pentru că argumentele au fost întotdeauna că în ţările civilizate aceste alocaţii merg până la 600 de euro, la noi erau 20 de euro. (...) Există sustenabilitate, atât timp cât vrem nişte copii bine finanţaţi în ţara asta. (...) În ţara noastră avem sute de milioane de euro să dăm familiei Micula, nu avem să dăm câteva sute de lei unor amărâţi?", a mai spus Solomon.



Cuantumul alocaţiilor pentru copii urmează să fie dublat, ajungând la 300 de lei, conform unui amendament adoptat, marţi, în Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor.



Totodată, în baza propunerii formulate de către Adrian Solomon (PSD), alocaţia pentru copiii cu dizabilităţi ar urma să fie de 600 de lei.



Astfel, au fost aduse modificări OUG 9/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. 1 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Raportul favorabil a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi 6 abţineri.