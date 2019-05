Lider PSD: Nu trebuie sa ne dezicem de Liviu Dragnea

PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD Sector 5, Daniel Florea, le solicita celor din PSD sa nu se dezica de Liviu Dragnea si sa inceapa discutiile pentru convocarea unui Comitet Executiv, care va fi convocat, marti, cel mai probabil. BREAKING NEWS! Liviu Dragnea a fost CONDAMANT LA INCHISOARE cu EXECUTARE ”Niciunul dintre colegii mei nu trebuie sa se dezica de presedintele alaturi de care am obtinut cel mai mare scor din istoria partidului. Am obtinut si cel mai slab scor din istoria partidului pentru ca am acceptat demonizarea lui. Electoratul ne-a dat o lectie foarte dureroasa. Asta vom discuta acum si vom convoca CEX-ul, probabil maine, pentru a ajunge si colegii din tara. In ceea ce il priveste pe domnul Dragnea ii transmit sa ...