Lider USR: Alegerile locale trebuie amanate. Cer președintelui consultarea partidelor

Un lider USR cere amânarea alegerilor locale stabilite pentru 27 septembrie și îi solicită președintelui Klaus Iohannis să cheme partidele la consultări. În fata estimărilor guvernamentale privind evoluția crizei coronavirusului în România, vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu susține că organizarea alegerilor locale la 27 septembrie pare o „iresponsabilitate” și cere amânarea acestora. „Președintele Klaus Iohannis are un […] The post Lider USR: Alegerile locale trebuie amânate. Cer președintelui consultarea partidelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.