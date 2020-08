Lider USR și-a gasit rudele pe listele cu semnaturi de la PMP: Sunt plecati de opt ani in Anglia. Fac plangere penala

Conducerea USR Covasna acuză PMP că a falsificat "în mod grosolan" lista cu semnăturile de susţinere a candidatului pentru Consiliul Judeţean Covasna, Alexandru Teacă.

Preşedintele USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, susţine că pe listă se regăsesc şi semnăturile unor rude de-ale sale, mutate de ani de zile în străinătate şi care nu au mai fost în România de mai bine de un an, astfel că va depune o contestaţie la Tribunal şi o plângere penală la Poliţie.

"Având în vedere că astăzi reprezentantul nostru a fost la Biroul Electoral Judeţean Covasna, l-am rugat să mai verifice încă o dată listele de semnături şi la PMP, pentru susţinerea candidaturii la preşedinţia Consiliului Judeţean a domnului Teacă, reprezentantul nostru a văzut că membrii familiei mele, care sunt plecaţi de opt ani în Anglia şi nu au mai fost în România de un an şi jumătate, având în vedere condiţiile de pandemie şi aşa mai departe, figurează foarte bine pe listele de susţinători ai PMP (...). Reprezentantul nostru la BEJ m-a sunat şi mi-a spus că toată familia mea a semnat lista de susţinere pentru PMP şi i-am zis că nu se poate (...). Când am văzut absurdul acestei situaţii, am zis că nu putem să trecem peste, pentru că mi se pare o chestie nu numai ilegală, mi se pare şi o chestie care frizează absurdul. (...) Şi am zis că nu putem să trecem peste lucrurile astea aşa de uşor şi o să urmăm căile legale, mai întâi astăzi depunem la Tribunal o contestaţie, o să vedem care o să fie soluţia Tribunalului şi vom merge şi în penal mai departe, facem plângere penală la Poliţie, pentru că mi se pare un lucru nu numai ilegal, dar şi de râs", a declarat Dulanyi-Balogh Szilard.

Potrivit acestuia, şi semnătura persoanei care ar fi întocmit lista cu susţinători ar fi fost falsificată.

"Ştiţi că pe listele de susţinători, în partea de jos, acolo scrie "Întocmit" şi omul îşi asumă răspunderea pentru lista de semnături. Ei au falsificat şi asta, pentru că la "Întocmit" apare socrul meu că a întocmit, cu semnătura falsă, cu date din buletin neconforme şi, ca să ascundă lucrurile, au scris acolo cu domiciliul nu ştiu unde, judeţul Argeş. Nu ne-a venit să credem, sunt lucruri evidente şi vom vedea mai departe", a mai adăugat liderul USR Covasna.

Preşedintele PMP Covasna, senatorul Gheorghe Baciu, a declarat că personal nu a verificat toate listele cu semnături şi că a mers pe încredere, dar că deputatul Alexandru Teacă are suficiente semnături pentru a putea candida la preşedinţia Consiliului Judeţean Covasna.

"Are peste 2.000 de semnături adunate şi dacă se taie din ele tot îi ajung pentru a putea candida", a declarat pentru AGERPRES senatorul Gheorghe Baciu.